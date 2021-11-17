Лидер турецких националистов подарил президенту страны Тайипу Эрдогану карту тюркского мира с упоминанием России

Как передает ТАСС, фотография главы государства с политиком Девлетом Бахчели опубликована на странице Партии националистического движения в твиттере. На карте ряд стран, включая Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Туркмению отмечен красным цветом. Некоторые южные регионы России и Восточная Сибирь, а также часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае, окрашены оранжевым и желтыми цветами. Что означают эти обозначения – не уточняется.