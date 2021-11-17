Обвиненный в растлении малолетних депутат заксобрания Приморья от КПРФ объявил голодовку

Это сообщила Интерфаксу адвокат политика Артема Самсонова Наталья Касилова. По ее словам, задержанный заявил о голодовке в следственном отделе, куда его сегодня доставили. По версии следствия, несколько лет назад депутат показал на базе отдыха 11-летнему ребенку некий предмет интимного характера и рассказал о его предназначении. За это ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Издание SOTA опубликовало фотографию жалобы, в которой жительница Владивостока, помимо прочего, утверждает, что депутат призывал к поддержке политика Алексея Навального.