«Коммерсантъ»: Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину грозит до пяти лет лишения свободы

Это следует из представления генпрокурора о лишении парламентария неприкосновенности, которое сегодня было направлено в Госдуму. Ранее в полиции сообщали, что по факту обнаружения туши лося было возбуждено уголовное дело по части первой статьи о незаконной охоте. Она предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. По информации издания, генпрокурор Игорь Краснов просит разрешить возбуждение в отношении коммуниста уголовного дела по части второй той же статьи, по которой более суровые санкции – штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Валерий Рашкин настаивает на своей невиновности. Он был одним из организаторов протестных акций после выборов.