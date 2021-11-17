Белковский считает, что Путин хочет войти в историю как всепримиритель

Президент России Владимир Путин хочет войти в историю как всепримиритель. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» писатель Cтанислав Белковский.

«Сейчас пишется новый учебник истории в самых разных смыслах. Пишется и формально, и неформально в мозгах и сердцах дорогих и недорогих россиян. Там уже образ Владимира Владимировича понятен. Это человек, который добился многого. Во-первых, он положил конец русской революции и гражданской войне, которая длилась почти 100 лет, с января 1917 года. Во-вторых, он восстановил абсолютную монархию, которая является, с его точки зрения, единственно правильным устройством государства для России, опять же в историческом контексте. И сейчас, я думаю, что он должен стать глобальным миротворцем», — сказал С.Белковский.

С его точки зрения, «именно поэтому Путин не стремится начать новую мировую войну, хотя он ее начал в гибридной форме весной 2014 года».

«Как физическое лицо он типичный российский капиталист 90-х годов. Но как историческая фигура он всепримиритель, который хочет сказать, что все периоды российской истории были ценны, и в каждом из типов российской государственности есть что-то хорошее. А если кто-то утверждает, что один из этапов или периодов был плох, то он – иностранный агент. Потому что совершенно ясно, что Запад всегда хотел Россию ограничить и привить ей чувство вины», — заключил С.Белковский.