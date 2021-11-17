Торговая сеть «Декатлон» сняла с продажи лодки в магазинах на севере Франции из-за мигрантов

В компании пояснили, что иностранцы плывут на них через пролив Ла-Манш в Великобританию и рискуют жизнью. Недавно трое человек пропали без вести во время попытки преодолеть пролив на каноэ. На прошлой неделе только за один день Ла-Манш пересекли на небольших лодках 1185 нелегальных мигрантов, что стало рекордом, — отмечает британская медиакомпания Би-би-си.