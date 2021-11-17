Евросоюз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь мигрантам в Белоруссии

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии. Больше недели выходцы из стран Ближнего Востока, в основном, из Ирака, с территории Белоруссии пытаются прорваться в Польшу. Варшава обвиняет Минск в использовании мигрантов в качестве оружия.