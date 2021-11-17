Российский МИД опубликовал переписку своего главы Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии

В ведомстве заявили, что делают это, чтобы избежать искажения позиций Москвы относительно возможной встречи в так называемом нормандском формате. На этих переговорах обсуждают урегулирование конфликта в Донбассе.
2021-11-17T20:31:45+03:00
2021-11-17T20:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 17 ноября 2021
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