Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что хотела бы изменить школьную программу по биологии

По ее словам, необходимо, чтобы дети получали знания об иммунной системе организма раньше и полнее, чем сейчас. На заседании комитета Госдумы по охране здоровья Попова сказала, что противникам вакцинации от коронавируса необходимо предложить хорошо проработанные и понятные знания.