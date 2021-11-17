Президент Чехии Милош Земан в ближайшее время будет выписан из госпиталя

Это сообщили в его канцелярии. Ожидается, что это произойдет до 26 ноября, когда лидер оппозиции Петр Фиала будет назначен премьер-министр. 77-летний Милош Земан был госпитализирован 10 октября. Позже врачи сообщили, что у него цирроз печени.