Великобритания за год зафиксировала 777 кибератак, что стало рекордом

Это передает телеканал Sky News. Согласно докладу Национального центра кибербезопасности, часть атак связана с Россией и Китаем. В документе отмечается, что пятая часть организаций, которым пришлось оказывать помощь, относятся к сектору здравоохранения и занимаются, в том числе, разработкой вакцин от коронавируса.