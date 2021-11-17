В Берлине проходит акция в защиту правозащитного центра «Мемориал»

Как передает немецкая медиакомпания Deutsche Welle, на нее пришли около пятидесяти человек. На опубликованном видео люди стоят с плакатами, на которых написаны слова поддержки. Ранее сегодня в Совете Европы призвали российские власти прекратить ликвидацию «Мемориала» и отменить закон об иностранных агентах. Организация «Мемориал*» сохраняет память о жертвах сталинских репрессий.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.