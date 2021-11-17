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19:53, 17 ноября 2021

Издание «Инсайдер» опубликовало расследование о том, как украинские спецслужбы выманили из России наемников ЧВК Вагнер

Утверждается, что сотрудники разведки работали под видом охранной компании при «Роснефти». Наемники в итоге были задержаны летом прошлого года в Белоруссии, а потом их отпустили. Российские власти считают издание «Инсайдер*» иностранным агентом. Роскомнадзор сегодня потребовал заблокировать его сайт.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.


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