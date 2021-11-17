Новый гендиректор МХАТ имени Горького признался, что ему непонятно, как заплатить зарплату труппе в ноябре и декабре

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман признался, что ему непонятно, как заплатить зарплату труппе в ноябре и декабре. В интервью журналу «Форбс» он сказал, что прежде всего нужно вернуть в театр Татьяну Доронину, которая многие годы руководила МХАТом, а также переформатировать репертуар. Кехман сказал, что снял спектакль «Чудесный грузин», в котором одну из ролей играет певица Ольга Бузова, и снимет еще три-четыре постановки. Он добавил, что МХАТ вернется к тем спектаклям, которые были востребованы прежде.
2021-11-17T19:32:11+03:00
2021-11-17T19:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 17 ноября 2021
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