В российском МИДе уверяют, что никакой избыточной концентрации войск у границы с Украиной нет

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что военные передвигаются по своей территории, в отличие от подразделений вооруженных сил США, которые проводят учения в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что рядом с границей находятся сто тысяч российских военных. Власти США неоднократно выражали озабоченность.
2021-11-17T19:31:03+03:00
2021-11-17T19:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 17 ноября 2021
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