В российском МИДе уверяют, что никакой избыточной концентрации войск у границы с Украиной нет

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что военные передвигаются по своей территории, в отличие от подразделений вооруженных сил США, которые проводят учения в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что рядом с границей находятся сто тысяч российских военных. Власти США неоднократно выражали озабоченность.