Ректора «Шанинки» Зуева в ближайшее время переведут в «Матросскую тишину» – член ОНК Москвы

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева в ближайшее время переведут в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава комитета по правовой защите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.

«Физически болезни дают о себе знать. Хоть таблетки ему и разрешили взять, но требуется обследование. По последней информации, его через пару дней переведут в «Матросскую тишину». Там больница и медики поближе. Будем надеяться, что, с учетом его состояния и третьей степени гипертонии, там он будет в более надежных и безопасных руках», — сказал правозащитник.

А.Хуруджи добавил, что в целом состояние Зуева «психологически стабильное». «Он даже на подъеме, говорит, что «никогда не думал, что моя судьба стольких людей интересует, что столько людей мне будут писать, только за сегодня получил 30 писем». Ему это очень приятно. Он пишет книгу, даже две, и жизненной энергии не потерял. Использует эту возможность, чтобы сосредоточиться. Заказал массу литературы», — заключил правозащитник.

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева задержали 12 октября. Через неделю ему предъявили обвинение по делу о хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Вину Зуев не признал. Изначально он был отправлен под домашний арест. После выдвижения обвинений ректор был госпитализирован с инфарктом миокарда и перенес операцию на сердце. 9 ноября Зуева отправили в СИЗО.