Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о введении QR-кодов в общественном транспорте пока не идет

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья она отметила, что в транспорте продолжает действовать масочный режим. Попова подчеркнула, что всех пациентов с признаками ОРВИ будут тестировать на ковид. По ее словам, они будут обеспечены экспресс-тестами как минимум до января.