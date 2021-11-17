Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла неприемлемой публикацию кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу

Она подчеркнула, что должна быть защищена честь бывшего лидера страны. Видеозапись, на которой бывшего президента Грузии силой ведут в палату, ранее распространила пенитенциарная служба. Михаил Саакашвили держит голодовку в с первого октября в знак протеста против заключения под стражу.