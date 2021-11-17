В Башкирии отказались выпускать из СИЗО беременную соратницу Алексея Навального Лилию Чанышеву

Республиканский Верховный суд оставил без изменений постановление Кировского районного суда Уфы. Защита Чанышевой просила смягчить меру пресечения, прокурор выступал против. В итоге апелляционную жалобу защиты оставили без удовлетворения.

Суд проигнорировал при этом личные поручительства около 300 журналистов и общественных деятелей. Журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр направляла запросы в генпрокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка, призывая изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Защита активистки пообещала обжаловать меру пресечения вплоть до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Чанышеву на прошлой неделе арестовали на 2 месяца по делу о создании экстремистского сообщества, по нему же проходит экс-руководитель штабов на федеральном уровне Леонид Волков (заочно) и сам Алексей Навальный.

Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Зимой Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.