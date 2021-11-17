Расследовательское интернет-издание The Insider* продолжит работать даже в случае блокировки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, комментируя требование Роскомнадзора заблокировать издание из-за отсутствия маркировки иноагента.

«Очевидно, что это решение связано с желанием ограничить доступ россиян к расследованиям «Инсайдера». Мы ожидали, что будет такое решение. Собственно, именно для этого принимался этот совершенно абсурднейший и бессмысленный закон об иностранных агентах, чтобы заблокировать все расследовательские СМИ. Но мы будем и дальше публиковать расследования и распространять их через Telegram, YouTube и другие средства. Поэтому для того, чтобы заблокировать «Инсайдер», им придется заблокировать весь интернет», — подчеркнул Р.Доброхотов.

Он добавил, что издание не обязано маркировать свои материалы, так как зарегистрировано не в России. «Инсайдер» зарегистрирован не в России, и российские безумные путинские законы никак не могут его касаться. Поэтому никакие маркировки мы ставить не должны были и не собираемся", — заключил Р.Доброхотов.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.