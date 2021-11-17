В КПРФ назвали странным обращение Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с депутата Рашкина

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь ЦК КПРФ по информационной политике Александр Ющенко сказал, что данное обращение вызывает много вопросов.

«Это достаточно странная история, потому что Генпрокуратура обращается в Думу для частичного снятия полномочий только тогда, когда депутат, которому предъявляется обвинение, пользуясь своим статусом неприкосновенности, скрывается от следственных действий. В данном случае Рашкин сразу после известных событий открытым письмом обратился в прокуратуру и в Следственный комитет и обозначил готовность дать показания и ответить на все интересующие вопросы по предъявляемому ему обвинению», — напомнил А.Ющенко.

По его словам, «за 10 дней, которые пришли с момента обращения, ни один представитель следственных и правоохранительных органов не вышел на Рашкина и не проявил интерес к этому делу». «В связи с этим мы задаемся вопросом, зачем было необходимо обращаться за частичным снятием полномочий для того, чтобы проводить следственные действия, если Рашкин и так готов был эти действия проводить?» – отметил А.Ющенко.

В КПРФ полагают, что власть поставила задачу создавать информационный шум вокруг этого дела. «Мы считаем, что те провокационные действия в отношении Рашкина, который был вовлечен в незаконную охоту и который, судя по публикациям, поддался на эту провокацию – их цель состоит в дальнейшем придании информационного резонанса этому делу, чтобы не спускать его с повестки», — заключил А.Ющенко.

Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области с разделанной тушей лося в багажнике, причем у парламентария не было разрешения на охоту. В МВД сообщили, что на месте разделки туши животного также были обнаружены охотничий билет на имя Рашкина, ружье с прицелом ночного видения, выданное на его имя, патроны и тренога.

По словам самого депутата, он обнаружил тушу лося во время прогулки по лесу; он также указал, что заметил отъезжающую от животного машину. После этого Рашкин предложил отвезти тушу в полицию и со знакомыми погрузил ее в автомобиль. Депутат считает, что против него могла быть организована провокация.