В России возбуждено еще одно уголовное дело против бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Его обвиняют в преднамеренном банкротстве на сумму более 180 миллионов долларов, — сообщает источник Интерфакса. Бизнесмен ранее был задержан в Черногории по запросу России. Его обвиняют в организации убийства двух предпринимателей. Исмаилова в Черногории вскоре отпустили на свободу. Власти страны предоставили ему политическое убежище.
2021-11-17T18:32:17+03:00
2021-11-17T18:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 17 ноября 2021
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