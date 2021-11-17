В России возбуждено еще одно уголовное дело против бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Его обвиняют в преднамеренном банкротстве на сумму более 180 миллионов долларов, — сообщает источник Интерфакса. Бизнесмен ранее был задержан в Черногории по запросу России. Его обвиняют в организации убийства двух предпринимателей. Исмаилова в Черногории вскоре отпустили на свободу. Власти страны предоставили ему политическое убежище.