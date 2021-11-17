Главный редактор телеканала «МУЗ ТВ» Андрей Разыграев оштрафован на сто тысяч рублей по обвинению в гей-пропаганде

Решение вынес мировой суд Басманного района Москвы. Ранее сегодня по той же причине сам телеканал был оштрафован на миллион рублей. Нарушение закона усмотрел Роскомнадзор в трансляции премии «МУЗ ТВ», которая прошла 4 июня. Что именно вызвало претензии – не уточняется. СМИ предполагают, что это связано с тем, что некоторые участники из числа мужчин были в женской одежде.
2021-11-17T18:31:55+03:00
2021-11-17T18:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 17 ноября 2021
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