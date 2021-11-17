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18:31, 17 ноября 2021

Минобороны Великобритании сообщило о падении истребителя F-35 в Средиземное море

Пилот катапультировался и был благополучно возвращен на авианосец «Королева Елизавета», — говорится в сообщении ведомства в твиттере. Началось расследование инцидента.


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