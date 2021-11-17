Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 ввели в Калининградской и Пензенской областях

Соответствующие постановления опубликованы на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора. Работодателям рекомендовано с 15 декабря отстранять от работы или переводить на дистанционный режим граждан 60 лет и старше, у которых нет ни одной прививки, а с 15 января – тех, кто не завершил вакцинацию.