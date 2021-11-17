Мосгорсуд признал законным решение о проведении экспресс-тестов на ковид в школах

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее власти Москвы сообщили об эксперименте — учеников десяти школ с 1 по 11 классы раз в две недели будут проверять на коронавирус. В соцсетях некоторые пользователи выразили недовольство.