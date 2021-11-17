ЕСПЧ принял решение о том, что введение локдауна не является нарушением прав личности

Европейские СМИ, комментируя данное решение, напоминают, что инициатором соответствующего иска в Страсбургский суд стал гражданин Румынии. В своем заявлении в ЕСПЧ он настаивал на том, что если он не контактировал с заболевшими КОВИД-19 и не болел сам, то соблюдать карантин он не обязан. Истец сравнил локдаун и связанные с ним ограничительные меры с лишением свободы, сообщает издание Евроньюз. — В сопроводительном документе к постановлению Суда поясняется, что степень ограничения свободы передвижения заявителя не была такой, при которой карантин мог бы рассматриваться как лишение свободы. Карантин применялся не к одному конкретному человеку, а к государству и его гражданам в целом. К тому же, человек мог выходить из дома в случае необходимости и не лишался возможности контактировать с другими членами общества.

Западные эксперты отмечают, что Страсбургский суд впервые рассмотрел применимость статьи пятой Европейской конвенции по правам человека к карантину, введенному в конкретной стране. Решение было принято через пять месяцев после подачи иска, говорится в комментарии Суда, в то время, когда пандемия все еще продолжается. В постановлении признается, что пандемия может иметь очень серьезные последствия не только для здоровья отдельных людей, но и для всего общества, для его экономики, функционирования государства и жизни в целом. Исходя из этого сложившаяся ситуация должна восприниматься как, цитата, “ исключительный и непредсказуемый контекст”.

Наблюдатели напоминают, что в связи с пандемией на всей территории Румынии было введено чрезвычайное положение; гражданам запрещалось покидать дома под угрозой штрафа, за исключением строго определенных случаев и при наличии оправдательного документа.

Накануне австрийские газеты писали о введении в этой стране жестких ограничительных мер для жителей, не привитых от КОВИД-19. Локдаун коснулся почти двух миллионов человек.