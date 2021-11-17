В деле бывшего замглавы Министерства просвещения Марины Раковой появился новый эпизод о фиктивном трудойстройстве

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Обстоятельства случившегося и период времени, когда было совершено предполагаемое преступление, не уточняются. Не сообщается и имя подозреваемого, отмечается только, что к этому могут быть причастны некоторые из фигурантов дела на бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову. Обвиняемых в нем шестеро, включая саму чиновницу. Источник агентства ТАСС подчеркивает, что именно в рамках расследования эпизода о фиктивном трудоустройстве были проведены обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова. О них стало известно сегодня. Отмечалось, что сотрудники университета проходят в деле в качестве свидетелей.

Уголовное преследование бывшего заместителя главы Министерства просвещения Марины Раковой связано с многомиллионным мошенничеством. Ее и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева подозревают в хищении денег при выполнении госконтрактов от Фонда новых форм развития образования. Якобы Ракова, возглавлявшая Фонд во время работы в правительстве, лоббировала выделение средств на работы, которые не выполнялись. При этом журнал Forbes писал, что экспертизу контрактов заказали еще до того, как было написано заявление о возможном мошенничестве.

Новые обыски по делу могут быть связаны с нехваткой доказательств у следствия, считает главный редактор сетевого издания «Репортер» Виталий Лейбин.

Некоторые сетевые издания со ссылкой на источники писали, что уголовному делу предшествовал конфликт Марины Раковой с одним из издательств школьных учебников вокруг многомиллиардных контрактов.

Никто из подозреваемых свою вину не признает. Все шестеро находятся под арестом. Им может грозить как минимум 10 лет лишения свободы.