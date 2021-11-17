Генеральная прокуратура внесла в Госдуму представление о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина

Генеральная прокуратура внесла в Госдуму представление о снятии депутатской неприкосновенности с первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, нижняя палата может рассмотреть этот вопрос уже на заседании 25-го ноября. Для лишения Рашкина неприкосновенности достаточно простого большинства голосов.

Депутата подозревают в незаконной охоте на лося – но официально предъявить ему обвинения пока невозможно, именно из-за депутатской неприкосновенности. Рашкина остановили в ночь на 29-е октября в лесу в Саратовской области, вместе с еще несколькими людьми и тушей лося в багажнике. Коммунист настаивает, что животное они нашли уже мертвым.

В отношении депутата ведется и внутрипартийная проверка. При этом однопартиец Рашкина и глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пояснил «Эху Москвы», что, с учетом действий самого Рашкина, запрос Генпрокуратуры необоснован, и необходимости в снятии неприкосновенности на самом деле нет.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота с причинением крупного ущерба» — она предусматривает наказание от штрафа (до полумиллиона рублей) до лишения свободы (до двух лет).

Рашкин известен как один из наиболее активных коммунистов – в частности, именно он пытался оспорить результаты думских выборов по Москве в сентябре этого года, в том числе с помощью несогласованных уличных митингов.

Политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева объясняет преследование депутата от КПРФ Валерия Рашкина атакой на коммунистов со стороны Кремля. Такое мнение Нина Хрущева высказала в эфире «Эха».

По словам Нины Хрущевой, Кремль ужесточил зачистку политического поля и пытается искоренить любое несогласие.