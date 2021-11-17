Роскосмос и НАСА договорились о возобновлении программы перекрестных полетов

В течении года российские космонавты могут стать членами американских экипажей, а астронавты отправятся на орбиту на наших кораблях. О наличии такой договоренности Интерфаксу рассказал глава полетных программ Роскосмоса Сергей Крикалев. По его словам, сейчас идет согласование на уровне правительств. Разговоры в профессиональной сфере продолжаются уже давно.

Представитель НАСА Джоэл Монтальбано уже побывал в Москве и обсудил детали. Бартер действовал до 2011 года, пока в космос летали американские шаттлы. После этого использовались исключительно Союзы, вплоть до 2020 года, когда астронавтов начали доставлять на орбиту корабли компании Спейс Икс Илона Маска. Специалисты поясняют, что речь идет не о покупке мест, а об их распределении. В случае аварий или внештатных ситуаций на международной космической станции всегда будут находится представители обоих сторон.

Роскосмос и НАСА также обсуждают возможность совместных тренировок для перекрестных полетов.