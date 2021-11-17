Белоруссия ограничила прокачку нефти в направлении Польши на фоне миграционного кризиса на границе двух стран

Ремонтом трубы объяснила белорусская сторона своё решение. Речь идёт о нефтепроводе «Дружба», по которому топливо из России поступает через Белоруссию в ряд стран Восточной и Западной Европы. На одной из веток трубопровода компания «Гомельтранснефть» начала внеплановые работы, сообщил представитель российской «Транснефти» Игорь Дёмин. Прокачка сырья по этой ветке по его словам приостановлена на трое суток. Белорусская сторона, впрочем, утверждает, что работы проводят по плану, они начались накануне, меняют задвижку на нефтеперекачивающей станции, объёмы по одной из ниток магистрального газопровода незначительно ограничены, их восстановят за несколько дней. В «Гомельтранснефти» сказали, что Польша в курсе ситуации. Там подтвердили, что это правда. Польского оператора «Дружбы» проинформировали о временном ограничении поставок. Из-за ремонта перекачка нефти в Польшу и Германию немного сократилась. Система передачи топлива полностью защищена и работает непрерывно, заверил польский оператор нефтепровода компания PERN. Напомню, на прошлой неделе белорусский руководитель Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит российского газа в Европу, если Брюссель введёт санкции против Минска из-за кризиса с мигрантами на границе с Польшей.

Россия после этих слов Лукашенко обещала выполнить все обязательства по подаче газа в Европу. В последние месяцы поставки по трубопроводу «Дружба» из-за ремонтных работ прерываются не в первый раз. Так было в июле, когда Германия получала нефть из России с ограничениями, напоминает газета РБК. Однако нынешняя ситуация омрачена масштабным миграционным конфликтом на границе Белоруссии и Польши.

Эксперты, опрошенные газетой Коммерсант, не исключают, что действия Минска могут негативно сказаться на перспективах ввода российского газопровода «Северный поток-2».

Эксперт российского института стратегических исследований Михаил Беляев считает, что в приостановке поставок по трубопроводу «Дружба» не нужно искать политику.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич уверен, что ситуация с трубопроводом «Дружба» — это элемент давления на Варшаву. Об этом он сказал в интервью «Эху».

Экономист Константин Сонин считает, что руководитель Белоруссии Александр Лукашенко использует все возможности, чтобы удержать власть.

В МИДе Эстонии сегодня заявили, что Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу положить конец миграционному кризису в обмен на официальное признание его в качестве президента Белоруссии и снятие санкций.