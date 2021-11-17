Необходимости в срочной встрече президентов Молдовы и России нет, но повестка для нее прорабатывается — Попеску

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

«Срочной встречи не надо, но нормальный прогресс в эту сторону есть. Мы прорабатываем такую повестку, готовим несколько институциональных платформ для диалога. Это и по линии Министерства иностранных дел, и межправительственная комиссия по линии премьер-министров», — рассказал он.

По словам Н.Попеску, Молдова готова «встречаться на самом высоком уровне в любой момент при наличии критической массы потенциальных соглашений». «Но, как обычно, для того чтобы была такая встреча, обеим сторонам важно прийти к выводу, что вот теперь уже есть конкретные договоренности или документы, которые можно на такой встрече подписать или достигнуть», — заключил министр.