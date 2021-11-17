Власти Молдовы негативно относятся к пакту Молотова-Риббентропа, но не собираются зацикливаться на этом факте

Власти Молдовы негативно относятся к пакту Молотова-Риббентропа, но не собираются зацикливаться на этом историческом факте в ущерб будущему страны. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

«Риббентроп-Молотов – это сложный исторический этап. Это, с нашей точки зрения, конечно же, было нелегальным актом, который имел негативное влияние на наш регион и на наших людей. Были и депортации. Это трагедия была. Но сейчас мы смотрим в будущее. В этом будущем мы должны строить функциональное государство. И исторические вопросы, они важны, но, когда мы смотрим в будущее, для нас очень важно решать проблемы в этом будущем наших граждан, нашего населения, в том числе через призму того, что мы не хотим зацикливаться на каких-то исторических вопросах», — подчеркнул министр.

Н.Попеску добавил, что власти Молдовы не собираются использовать историю для зарабатывания политических очков. «Мы не хотим, чтобы история, которая сложная в нашем регионе, которая разделяет многих наших граждан – мы не хотим на этом сильно заострять внимание», — заключил он.