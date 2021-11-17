Совет Европы призвал Россию прекратить ликвидацию организации «Мемориал» и отменить закон об иноагентах

В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, говорится, что «Мемориал*» — это символ борьбы за демократию и права человека на постсоветстком пространстве. Ранее в защиту «Мемориала» выступили власти ЕС и США.
2021-11-17T17:32:30+03:00
2021-11-17T17:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 17 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…