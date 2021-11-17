Совет Европы призвал Россию прекратить ликвидацию организации «Мемориал» и отменить закон об иноагентах

В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, говорится, что «Мемориал*» — это символ борьбы за демократию и права человека на постсоветстком пространстве. Ранее в защиту «Мемориала» выступили власти ЕС и США.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.