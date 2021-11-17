В посольстве Белоруссии в Бельгии опровергли собственное сообщение о поджоге дипмиссии

Как передает ТАСС, на сайте представительства была ошибочно опубликована информация от 11 августа.
2021-11-17T17:32:09+03:00
2021-11-17T17:32:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2937634-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 17 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…