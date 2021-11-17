Продлено отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Решение принял конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций. За выступили 126 делегатов, против 18, 34 воздержались. Членство ВФЛА в международной структуре было приостановлено еще в 2015 году на основании расследования, в котором говорилось о системном употреблении допинга российскими спортсменами. Из-за этого решения российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.