Продлено отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Решение принял конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций. За выступили 126 делегатов, против 18, 34 воздержались. Членство ВФЛА в международной структуре было приостановлено еще в 2015 году на основании расследования, в котором говорилось о системном употреблении допинга российскими спортсменами. Из-за этого решения российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
2021-11-17T17:31:53+03:00
2021-11-17T17:31:53+03:00
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17:31, 17 ноября 2021
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