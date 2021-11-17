Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на стройках по программе реновации должно быть меньше мигрантов

Как выразился градоначальник, нужны люди другого качества, с другой зарплатой, передает РИА Новости. Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов пояснил, что отказ от мигрантов будет плавным.
2021-11-17T17:31:33+03:00
2021-11-17T17:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 17 ноября 2021
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