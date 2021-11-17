Глава МИД Молдовы: Есть договоренности о новом раунде консультаций с российским МИДом по вопросу рабочих мигрантов

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску, на данный момент есть договоренности о новом раунде консультаций с российским МИДом по вопросу молдавских рабочих мигрантов.

«Мы по соцобеспечению хотим подписать договор, есть и другие вопросы, также по водительским удостоверениям. Но мы договорились, что будет новый раунд консультаций по консульской линии, с консульскими департаментами молдавского МИДа и российского МИДа. Наши коллеги сядут и обсудят, где и как можно решать эти проблемы», — сказал Н.Попеску.