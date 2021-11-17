Наличие у жителей Молдовы второго гражданства не оказывает негативного влияния на решения правительства — Попеску

Наличие у многих жителей Молдовы второго гражданства не оказывает негативного влияния на процесс принятия решений правительством республики. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

«По молдавскому законодательству нельзя было иметь двойное гражданство где-то до 2002-2003 года. Уже почти 20 лет как в Молдове разрешается двойное гражданство. У нас на самом деле сотни тысяч румынских граждан, есть очень много людей с двойным гражданством, где второе гражданство России или Украины, или других государств. В принципе наше правительство к этому спокойно относится. Это не пугает», — сказал он.

По словам Н.Попеску, нельзя сказать, что «это негативно влияет на те решения, которые принимают многие молдавские правительства». «Процесс принятия решений намного больше исходит из того мандата, которое правительство получает от населения, чем из отсутствия или наличия какого-то второго гражданства», — заключил он.