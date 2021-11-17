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Эксклюзив Эха 17:12, 17 ноября 2021

За время пандемии число молдавских рабочих мигрантов в России уменьшилось за счет Евросоюза – глава МИД Попеску

Вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что за время пандемии коронавируса число молдавских рабочих мигрантов в России уменьшилось за счет того, что они стали уезжать на заработки в Евросоюз.
«Немногим больше половины молдавских граждан, которые выехали из страны на работу, они в Евросоюзе, и немногим меньше половины в России.
Но в России очень большая вариация между сезонами — большая сезонная миграция. Возможно летом было больше в Евросоюзе, а зимой возможно меньше. Мы примерно знаем, но не до конца», — сказал он.
По словам Н.Попеску, в доковидный период число граждан уехавших из Молдовы на заработки в Россию и Евросоюз делилось поровну — 50 на 50. «Я думаю это было 600-700 тысяч граждан Молдовы. То, что я вижу, и что мы видели по статистике наших консульств, из того документа оборота, который проходит по нашим консульствам, мы видим, что был определенный перетек рабочего населения из России на Евросоюзовские рынки в контексте пандемии», — отметил он.


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