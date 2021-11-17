Молдова не собирается вступать в НАТО – министр иностранных дел Попеску

Молдова не собирается вступать в НАТО. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

«Молдавское правительство и фактически все молдавские правительства исходили из того, что по нашей Конституции мы – нейтральное государство. Нейтральные государства не исключают двусторонние или многосторонние отношения в разных сферах, в том числе в военной. У нас диалог по линии военных ведомств есть и с государствами-членами НАТО, и не НАТО, и с СНГ, и с Россией. В этом смысле никаких рисков движения в сторону НАТО нет», — заверил он.

Н.Попеску также отметил, что Молдова – одно и государств в Европе с самым низким уровнем военных расходов, в том числе в процентном отношении к ВВП. «И никакой большой программы — радикальной быстрой модернизации — нет. Но мы как государство — нам важно иметь функциональные институты власти, функциональную полицию, налоговую службу, армию. Естественно, у нас есть и программа модернизации армии. Но это держится в параметрах очень низких расходов на оборону – это где-то 0,5% ВВП», — заключил министр.