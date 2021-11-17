Думская фракция справедливороссов подготовила свои поправки, смягчающие закон о СМИ-иноагентах

Ключевая новация, за которую выступают однопартийцы Сергея Миронова – лишить Министерство юстиции права объявлять как целые редакции, так и отдельных людей СМИ иноагентами. Сначала при выявлении нарушений предлагается выносить предупреждения, при повторных случаях – обращаться в суд, и только он, если поправки примут, сможет присваивать иноагентский статус.

Вчера со своим согласованным пакетом поправок единым фронтом выступили Совет по правам человека и Союз журналистов. Идея присуждения статуса исключительно в судебном порядке там была не единственным послаблением. Также авторы инициативы предлагали не считать иностранным финансированием международные премии и оплату расходов принимающей стороной, в случае если гражданина России приглашают поучаствовать в зарубежной конференции, фестивале, симпозиуме и других подобных мероприятиях.

В настоящий момент в реестре СМИ-иноагентов около 90 организаций и физических лиц.

Миронов пояснил журналистам, что его партия подготовила поправки после того, как иноагентом объявили агентство «Росбалт*». По словам политика, это выглядело, цитата, «как внезапное и единоличное решение Минюста».

* "Росбалт" - СМИ, признанное иностранным агентом.