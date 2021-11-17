Молдова не собирается объединяться с Румынией – министр иностранных дел Попеску

Молдова не собирается объединяться с Румынией. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

«Большинство населения республики Молдова не желает объединения с Румынией. Румыния была первым государством, которое признало независимость Молдовы. И в этом смысле вопросов, которые веяли бы над независимостью Молдовы, нет. Я за независимую Молдову. У нас такой мандат от населения, и я исхожу в своих действиях из этого мандата», — сказал министр.