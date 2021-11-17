Введение упрощенного получения российских паспортов для граждан Приднестровья не обсуждается – глава МИД Попеску

Вопрос о введении упрощенного получения российских паспортов для местных граждан на территории Приднестровья пока не обсуждается. Об сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

По его словам, вопрос о введении упрощенного получения российских паспортов для местных граждан на территории Приднестровья не обсуждался на встрече с главой МИД РФ С.Лавровым.

«Мы вопрос паспортов не обсуждали. Абсолютное большинство Приднестровского региона имеют молдавские паспорта, у них есть и внутренние карточки, граждане Приднестровья едут с молдавскими паспортами в Евросоюз, в Украину, в Россию, это очень привлекательный паспорт», — сказал Н.Попеску.

Глава МИД добавил, что гражданам Приднестровья молдавские власти готовы выдавать свои паспорта, так как это также способствует и экономическим связям.

«Такой же уровень взаимодействия по линии коммерции, потому что большая часть экспорта из Приднестровского региона идет в ЕС на основе свободной зоны торговли между Молдовой и Евросоюзом. У нас подход к Приднестровью такой, чтобы мы вовлекали их в остальную часть молдавского государства — экономически, по линии выдачи паспортов. Это наши сограждане, и чтобы они чувствовали себя наши гражданами», — подчеркнул он.