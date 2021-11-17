В министерстве энергетики Белоруссии заявили, что с будут прекращены поставки электроэнергии на Украину

В министерстве энергетики Белоруссии заявили, что с завтрашнего дня будут прекращены поставки электроэнергии на Украину. В сообщениях информагентств причина не указана. Украина в мае запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в конце октября решила не продлевать ограничения на фоне низких запасов угля, — сообщило ранее агентство Интерфакс.