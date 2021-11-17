В министерстве энергетики Белоруссии заявили, что с будут прекращены поставки электроэнергии на Украину

В министерстве энергетики Белоруссии заявили, что с завтрашнего дня будут прекращены поставки электроэнергии на Украину. В сообщениях информагентств причина не указана. Украина в мае запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в конце октября решила не продлевать ограничения на фоне низких запасов угля, — сообщило ранее агентство Интерфакс.
2021-11-17T16:37:47+03:00
2021-11-17T16:37:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 17 ноября 2021
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