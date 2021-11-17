Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все пациенты с симптомами ОРВИ будут в обязательном порядке проверяться на ковид. Ранее такая практика была введена в Москве, теперь будет, судя по всему, по всей России. На совещании с президентом Владимиром Путиным, Попова сказала, что в Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась почти на 23%. За какой срок и по сравнению с чем – она не уточнила. Она добавила, что снижение заболеваемости наблюдается более чем в десяти регионах.