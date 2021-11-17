Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все пациенты с симптомами ОРВИ будут в обязательном порядке проверяться на ковид. Ранее такая практика была введена в Москве, теперь будет, судя по всему, по всей России. На совещании с президентом Владимиром Путиным, Попова сказала, что в Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась почти на 23%. За какой срок и по сравнению с чем – она не уточнила. Она добавила, что снижение заболеваемости наблюдается более чем в десяти регионах.
2021-11-17T16:36:45+03:00
2021-11-17T16:36:45+03:00
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16:36, 17 ноября 2021
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