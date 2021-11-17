Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за неполную плату алиментов

Это правительственная инициатива, которая предусматривает привлечение к административной и уголовной ответственности даже при условии частичного перевода средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. В пояснительной записке говорится, что в большинстве случаев решение суда о прекращении дела связано с незначительной уплатой должником алиментов, которая несоизмерима с ежемесячным размером выплат, — передает ТАСС.