Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за неполную плату алиментов

Это правительственная инициатива, которая предусматривает привлечение к административной и уголовной ответственности даже при условии частичного перевода средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. В пояснительной записке говорится, что в большинстве случаев решение суда о прекращении дела связано с незначительной уплатой должником алиментов, которая несоизмерима с ежемесячным размером выплат, — передает ТАСС.
2021-11-17T16:34:47+03:00
2021-11-17T16:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 17 ноября 2021
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