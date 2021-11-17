Международный олимпийский комитет больше не будет тестировать трансгендеров на уровень тестостерона

Как пишет газета The Washington Post, в новых рекомендациях МОК просит спортивные федерации допускать к соревнованиям любых спортсменов вне зависимости от пола, статуса или гендерной идентичности. Недопуск возможен в том случае, если будет доказано, что у спортсмена есть конкурентное преимущество над другими.
2021-11-17T16:33:55+03:00
2021-11-17T16:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 17 ноября 2021
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