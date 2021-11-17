Международный олимпийский комитет больше не будет тестировать трансгендеров на уровень тестостерона

Как пишет газета The Washington Post, в новых рекомендациях МОК просит спортивные федерации допускать к соревнованиям любых спортсменов вне зависимости от пола, статуса или гендерной идентичности. Недопуск возможен в том случае, если будет доказано, что у спортсмена есть конкурентное преимущество над другими.