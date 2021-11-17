Экс-топ-менеджер «Интер РАО» Цуркан не обращалась к властям Молдовы в связи с уголовным преследованием в России

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан не обращалась к властям Молдовы в связи с уголовным преследованием в России. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску.

«Карина Цуркан отказалась от молдавского гражданства либо в 2015, либо в 2016 году. В этом смысле Молдавское государство ничего особенного по этому поводу не может сказать. Карина Цуркан не обращалась к молдавским властям с какими-то обращениями по поводу ее ситуации. В этом смысле это внутрироссийская история», — сказал он.

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии по делу о шпионаже, связанном с поставками электричества на Украину. Адвокаты и сама Цуркан утверждали, что дело строится на фальшивых доказательствах и может быть связано с конфликтом Цуркан с властями Приднестровья, с «рейдерским захватом» ее должности или попыткой спецслужб отвести удар от «настоящего» шпиона.