Уровень вакцинации в Молдове на сегодняшний день достаточно низкий — менее 30% — глава МИД Попеску

По словам вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску, в Молдове достаточно низкий уровень вакцинации среди населения – менее 30%. Об этом он рассказал в интервью «Эха Москвы».

«У нас уровень вакцинации немногим меньше 30%. На самом деле, у нас есть еще определенные граждане, которые вакцинировались в Румынии, в начале года, когда в самой Молдове не было достаточно вакцин. Это низкий уровень, но он не очень сильно выбивается из такой среднестатистической [ситуации] по региону — Восточной Европе», — сказал глава МИД.

По мнению Н.Попеску, это может быть связано с низким уровнем доверия власти, а также с «дезинформационными кампаниями».

«Это осень часто связано и с уровнем низкого доверия вообще государству. Это связано с дезинформационными кампаниями», — отметил он.