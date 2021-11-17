На территории Молдовы не должны присутствовать иностранные войска, в том числе и российские — глава МИД Молдовы

Вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова заявил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы», что Молдова считает Россию важным участником приднестровского урегулирования, но на ее территории не должны присутствовать иностранные войска, в том числе и российские.

«РФ важный участник приднестровского урегулирования. РФ всегда говорит о том, что признает территориальную целостность Республики Молдовы. Молдова — мы нейтральное государство. Мы есть нейтральное государство, но наш нейтралитет также означает, что на нашей территории не должны присутствовать иностранные войска — в данном случае, российские войска», — сказал он.